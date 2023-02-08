Олена Мозгова різко розкритикувала артистів, які хизуються відзнаками за допомогу армії: "Совок головного мозку"

Продюсерка поцікавилася у знаменитостей, навіщо їм це все.
Відома українська продюсерка Олена Мозгова не втрималася і емоційно відреагувала на те, що артисти хизуються своїми відзнаками за допомогу нашим захисникам.
Гнівний пост Мозгова залишила на сторінці у Facebook. Продюсерка поцікавилася у знаменитостей навіщо вони це роблять і чи не нудить їх самих від себе:
"Коли я бачу, як шоубіз викладає свої грамоти, медалі і ордени за допомогу армії за вагомий внесок, за самовіддану працю на… фу… Вас самих від себе не нудить орденосці -грамотоностці? Народні, заслужені, простужені? Навіщо вам це все? Навіщо ви це публікуєте? Вам не соромно за свої "значні" заслуги? Совок головного мозку..." – написала продюсерка.
Коли я бачу, як шоу-біз викладає свої грамоти, медалі і ордени за допомогу Армії , за вагомий внесок, за самовіддану...Опубликовано Оленой Мозговой Вторник, 7 февраля 2023 г.
Своєю чергою, підписники Олени Мозгової погодилися з нею: "Згодна на всі 100%. Добро робиться тихо, все інше – театр", "Думала ,що це бісить лише мене...", "Моя вам повага за правдиві слова! Молодець".
Нагадаємо, днями Маша Єфросиніна вперше показала, як проводжає свого чоловіка Тімура Хромаєва на службу. Як відомо, з початком повномасштабного вторгнення рф до України чоловік зірки пішов служити до добровольчого загону, прикріпленого до ЗСУ.
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