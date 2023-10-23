Олена Мозгова розкритикувала відомого співака і звинуватила його в порушенні авторських прав

Українська продюсерка Олена Мозгова розкритикувала популярного співака SHUMEI та звинуватила його в порушенні авторських прав.

Як розповіла у своєму Facebook знаменитість, виконавець на своєму концерті виконав хіт її батька Миколи Мозгового - "Минає день, минає ніч". Як виявилося, Олена, якій належать права на композицію, не давала дозволу її співати.

"Прислали відео, запитують, чи давала я права на виконання…По-перше, ні, не давала. Не знаю, хто це, але молодому поколінню видно не казали, що кожна пісня має авторські права і для публічного виконання їх потрібно отримати…", - обурилася продюсерка.

Співак SHUMEI без дозволу виконав пісню Миколи Мозгового та потрапив у скандал

Також Олена Мозгова натякнула, що SHUMEI навіть не впорався з виконанням композиції. Пісня "Минає день, минає ніч" є складною. За словами продюсерки, вона не під силу SHUMEI.

"По-друге, ніколи не розуміла, навіщо співати те, що недосяжно для твоїх вокальних можливостей", - додала продюсерка.

Нагадаємо, нещодавно Олена Мозгова поділилася архівним кадром. Знаменитість показала, який вигляд мала понад 30 років тому.

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