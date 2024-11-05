Олена Мозгова розповіла про аб'юзивні стосунки з Пономарьовим і зізналась, чому з ним не спілкується

Українська продюсерка Олена Мозгова зізналась, що після розлучення не спілкується зі співаком Олександром Пономарьовим, і назвала причину.

Пара прожила в шлюбі 10 років і в них народилася спільна донька Женя. Попри роки, проведені разом, колишні взагалі не спілкуються. Як пояснила Мозгова, теплоту і дружині стосунки можна зберегти, але якщо вони були від початку. Цього ж, за словами продюсерки, у них зі співаком не було. Ба більше, Мозгова зізналась, що в їхніх стосунках був аб'юз з боку виконавця. Однак у деталі продюсерка вдаватися не стала, адже, як говорить, не любить виносити з будинку брудну білизну.

Олена Мозгова / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

"Він батько моєї дитини. Теплоту і дружні стосунки можна зберегти, якщо вони є, у природі своїй існують. Але там їх і не було", – розповіла знаменитість в інтерв'ю Наталії Влащенко.

Тим не менш, Олена Мозгова сприймає стосунки з Олександром Пономарьовим як урок. Продюсерка говорить, що артист багато чого її навчив. Щоправда, за словами Мозгової, вона заплатила за це зависоку ціну.

Олександр Пономарьов / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

"Я сприймаю це зараз як урок. Він багато чого мене навчив. Навчив бути сильною. Багато чого навчив, просто ціна дуже зависока як для мене виявилася, але, в принципі, нормально. Я ж усе пройшла, все ок", - додала продюсерка.

Нагадаємо, зараз Олена Мозгова перебуває в шлюбі зі співаком Девідом Аксельродом, від якого виховує доньку Соломію. Нещодавно знаменитість зізналась, як 9-річна дівчинка розчулила її до сліз.

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