Олена Мозгова розповіла про аб'юзивні стосунки з Пономарьовим і зізналась, чому з ним не спілкується

Подружжя прожило в шлюбі 10 років.
Українська продюсерка Олена Мозгова зізналась, що після розлучення не спілкується зі співаком Олександром Пономарьовим, і назвала причину.
Пара прожила в шлюбі 10 років і в них народилася спільна донька Женя. Попри роки, проведені разом, колишні взагалі не спілкуються. Як пояснила Мозгова, теплоту і дружині стосунки можна зберегти, але якщо вони були від початку. Цього ж, за словами продюсерки, у них зі співаком не було. Ба більше, Мозгова зізналась, що в їхніх стосунках був аб'юз з боку виконавця. Однак у деталі продюсерка вдаватися не стала, адже, як говорить, не любить виносити з будинку брудну білизну.
"Він батько моєї дитини. Теплоту і дружні стосунки можна зберегти, якщо вони є, у природі своїй існують. Але там їх і не було", – розповіла знаменитість в інтерв'ю Наталії Влащенко.
Тим не менш, Олена Мозгова сприймає стосунки з Олександром Пономарьовим як урок. Продюсерка говорить, що артист багато чого її навчив. Щоправда, за словами Мозгової, вона заплатила за це зависоку ціну.
"Я сприймаю це зараз як урок. Він багато чого мене навчив. Навчив бути сильною. Багато чого навчив, просто ціна дуже зависока як для мене виявилася, але, в принципі, нормально. Я ж усе пройшла, все ок", - додала продюсерка.
Нагадаємо, зараз Олена Мозгова перебуває в шлюбі зі співаком Девідом Аксельродом, від якого виховує доньку Соломію. Нещодавно знаменитість зізналась, як 9-річна дівчинка розчулила її до сліз.
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