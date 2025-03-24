Олена Мозгова розповіла про наслідки після перенесеної серйозної хвороби: "Є певні відхилення"

Українська продюсерка Олена Мозгова розповіла про перенесену хворобу Лайма.

Знаменитість в Instagram поділилася, що днями відвідала лікаря та задля профілактики здала аналізи. Продюсерка ділиться, що певні відхилення в її організмі є. Хоч Олена Мозгова веде здоровий спосіб життя та піклується про стан здоров'я, однак перенесена хвороба Лайма дається взнаки.

"Здала нещодавно аналізи і, зрозуміло, що є якісь певні відхилення. Сіла, задумалась, пишу своїй лікарці, що ж таке, як так, ми ж ніби стільки всього робимо…А вона відповідає: "Олено, ви пережили бореліоз, ви взагалі дивом минули його і залишились в такому чудовому стані…", — поділилася знаменитість.

Олена Мозгова / Фото: facebook.com/olenamozgova1

До слова, на бореліоз Олена Мозгова захворіла у липні 2021 року. Знаменитість тяжко перенесла недугу. Зокрема, у продюсерки був параліч обличчя та інші найгірші симптоми хвороби Лайма. Мозгова ділиться, що її організм ще чудово впорався і наразі добре функціонує, за що вона йому неабияк вдячна.

"Я зараз маю якісь претензії до себе, але я забула, що взагалі маю дякувати своєму тілу, що воно досить нормально функціонує…У мене ж був і параліч обличчя, і всі найгірші симптоми цієї зарази…І я все пережила", — поділилася знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно співачка Ірина Білик пожалілася на проблеми зі здоров'ям та заговорила про серйозний діагноз. Також артистка на тлі хвороби зробила заяву щодо її ювілейних концертів.

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