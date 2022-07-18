Олена Мозгова розповіла про неочікувану знахідку, яка нагадала їй батька: "Викинути не змогла"

Українська продюсерка Олена Мозгова розповіла про несподівану знайдену річ, яка нагадала їй тата.

До слова, Миколи Мозгового не стало 2010 року, та Олена досі знаходить речі вдома, які нагадують їй рідну людину.

Як розповіла продюсерка у своєму Facebook, вона затіяла генеральне прибирання. Під час процесу Олена знайшла майже використаний парфум тата. Як зізналася Мозгова, вона не змогла викинути річ, яка нагадувала їй тата. Тож Олена поставила парфуми рідної людини до своїх.

Олена Мозгова / Фото: facebook.com/olenamozgova1

"Затіяла генеральне прибирання в хаті... І знайшла його парфум майже використаний… Понюхала і розплакалась… Татом пахне... Викинути не змогла… Поставила до своїх… Навіщо написала це? Сама не знаю… Просто захотілось поділитись цією емоцією", - написала Олена.

Нагадаємо, нещодавно Олена Мозгова обурилася, через схвальні відгуки українців про нову пісню "Ногу свело". Продюсерка порадила їм, вбити в собі комплекс меншовартості.

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