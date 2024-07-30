Олена Мозгова у роковини смерті легендарного тата зворушливо звернулася до нього: "Ще зустрінемося"

Українська продюсерка Олена Мозгова вшанувала пам'ять тата, музиканта Миколи Мозгового.

Сьогодні, 30 липня, відзначаються роковини смерті Миколи Мозгового. Його 50-річна донька у пам'ятний день поділилася своїми емоціями й пригадала, як важко було прийняти відсутність у її житті рідної людини. За словами Олени, лише через 14 років вона повністю відпустила батька. І додала, що неймовірно вдячна йому за все.

"Ранок 30 липня 2010 року… Найтрагічніший день мого життя. Довгий шлях прийняття того факту, що я вже не можу у цьому житті тебе обійняти, давався важко… Дуже важко. Але 14 років практик, пошук відповідей і пізнання зробили свою справу. Я відпустила той нестерпний біль, прокинулась. Повернула собі себе і знайшла відповіді. Дякую за все. Люблю. Завжди. Ще зустрінемось", - розчулила Мозгова на своїй Facebook-сторінці.

Микола Мозговий / Фото: facebook.com/olenamozgova1

У коментарях під публікацією юзери підтримали доньку музиканта й розділили горе: "Вічна пам'ять великій людині і великому автору", "Світла пам'ять! Прийміть мої співчуття", "Велика Людина, взірець сили духу й таланту".

Нагадаємо, нещодавно Олена Мозгова ділилася архівним фото, де Микола Мозговий позує з дружиною в юності.

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