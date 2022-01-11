Олена Мозгова за шість місяців схудла на 22 кіло: фото до і після

Олена Мозгова за шість місяців схудла на 22 кіло: фото до і після

Знаменитість вирішила зайнятися своєю фігурою.

Українська продюсерка Олена Мозгова поділилася з прихильниками результатами свого схуднення.

До слова, знаменитість вирішила зайнятися своєю фігурою та схудла на 22 кіло. У своєму Facebook продюсерка розповіла, що її вага першого травня 2021 року становила 85 кіло. Втім, вона відмовилася від вуглеводів та почала дотримуватися кето-дієти. Тому сьомого листопада вага Олени вже становила 63 кіло.

Олена Мозгова до та після схуднення на 22 кіло / facebook.com/olenamozgova1

"Перше фото датоване 1 травня 85 кг, друге - 7 листопада 63 кг. Ну що сказати... 85 кг на мої 162 см - це точно забагато. Минулого року я багато працювала над собою. Бути чи не бути "у формі" - це не доля, а ваш вибір", - розповіла Олена.

До речі, знаменитість також зізналась, що схуднення позитивно вплинуло на її здоров'я.

"Моя зламана нога і хребет першими сказали мені дякую за мінус 22 кіло", - поділилася Мозгова.

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