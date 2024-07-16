Олена Мозгова захопила архівним фото з татом Миколою Мозговим і мамою у їхній молодості

Артистка показала рідкісне фото батьків.
Українська продюсерка Олена Мозгова поділилася рідкісним фото відомих батьків.
Так, на своїй сторінці у Facebook знаменитість опублікувала чорно-білу світлину. На зображені видніється тато Олени, легендарний музикант Микола Мозговий і її мама Віолетта Мозгова. Пара на архівному фото зазнімкована ще у молодості у милих обіймах на природі.
"Харизматична парочка. Вважаю тему "батьки в молодості" розкритою", - написала донька славетного подружжя.
Прихильники у коментарях під дописом зазначили, що подружжя на фото має неабияк гармонійний вигляд і попросили більше розповідати про батьків.
- Дуже красиві! Чудова пара
- Дуже гарні. Розкажіть, будь ласка, про Вашу маму більше
Зазначимо, співак і композитор Микола Мозговий пішов з життя 2010 року. Наразі вдова музиканта Віолетта Мозгова є головною режисеркою Національного палацу мистецтв "Україна".
Нагадаємо, нещодавно Олена Мозгова на рідкісному фото показала свою помітно підрослу 9-річну донечку від співака Девіда Аксельрода й поділилася, як вони рятуються від спеки.
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