Олена Мозгова захопила фото помітно підрослої 9-річної доньки-красуні від Девіда Аксельрода

Знаменитість потішила сімейним контентом.
Українська продюсерка Олена Мозгова вперше за тривалий час показала 9-річну доньку від чоловіка, співака Девіда Аксельрода.
Знімком із 9-річною Соломією знаменитість поділилася у своєму Facebook. На фото дівчинка сиділа в автівці. Соломія була одягнена в яскраву сукню, а своє довге волосся вона розпустила. Зокрема, Мозгова продемонструвала, як Соломія помітно підросла та з часом змінилася.
"Щастя має саме такий вигляд", - прокоментувала фото доньки знаменитість.
Не лишились осторонь і підписники Олени Мозгової. Користувачі просто засипали 9-річну Соломію компліментами. Вони зазначили, що донечка Мозгової та Аксельрода росте справжньою красунею.
- Дівчинка неймовірної краси!
- Яка неймовірна красуня! Оленочко, така дівчинка народжується від великого кохання!
- Яка ж Соломія гарна! Очі неймовірної глибини!
Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська ділилася рідкісними кадрами зі старшою донькою. Артистка розповіла про незвичайне захоплення 12-річної Мішель та про мрію дівчинки, яку вона втілила.
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