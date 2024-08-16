Олена Мозгова захопила фото помітно підрослої 9-річної доньки-красуні від Девіда Аксельрода

Українська продюсерка Олена Мозгова вперше за тривалий час показала 9-річну доньку від чоловіка, співака Девіда Аксельрода.

Знімком із 9-річною Соломією знаменитість поділилася у своєму Facebook. На фото дівчинка сиділа в автівці. Соломія була одягнена в яскраву сукню, а своє довге волосся вона розпустила. Зокрема, Мозгова продемонструвала, як Соломія помітно підросла та з часом змінилася.

"Щастя має саме такий вигляд", - прокоментувала фото доньки знаменитість.

Донька Олени Мозгової та Девіда Аксельрода / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

Не лишились осторонь і підписники Олени Мозгової. Користувачі просто засипали 9-річну Соломію компліментами. Вони зазначили, що донечка Мозгової та Аксельрода росте справжньою красунею.

Дівчинка неймовірної краси!

Яка неймовірна красуня! Оленочко, така дівчинка народжується від великого кохання!

Яка ж Соломія гарна! Очі неймовірної глибини!

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська ділилася рідкісними кадрами зі старшою донькою. Артистка розповіла про незвичайне захоплення 12-річної Мішель та про мрію дівчинки, яку вона втілила.

Читайте також: