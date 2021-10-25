Олена Мозгова захопила рідкісним фото старшої та молодшої доньок

Продюсерка показала Зою та Соломію.

Відома українська продюсерка Олена Мозгова – мама трьох доньок.

Знаменитість рідко показує старших дівчаток, втім, днями все ж вирішила похвалитися красунями. Так, на сторінці у Facebook Мозгова запостила фото старшої дочки Зої та 6-річної Соломії.

Доньки Олени Мозгової / facebook.com/olenamozgova1

"Мої красуні! Старша і молодша, не вистачає ще середньої! Все по класиці - сестри три", – написала знаменитість.

Зі свого боку, користувачі написали компліменти у коментарях.

Красиві неймовірно

Класнючі дівчатка, красуні!

Очима схожі, дві красуні-сестрички!

Які лапочки

Зауважимо, Зоя – названа дочка Олександра Пономарьова. З біологічним батьком Зої Олена Мозгова не була розписана і розійшлася ще до її народження. Його імені вона не розсекречує.

Також Олена має доньку Євгенію від Пономарьова та Соломію, яку народила нинішньому чоловіку Девіду Аксельроду.

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