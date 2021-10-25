Олена Мозгова захопила рідкісним фото старшої та молодшої доньок

Продюсерка показала Зою та Соломію.
Відома українська продюсерка Олена Мозгова – мама трьох доньок.
Знаменитість рідко показує старших дівчаток, втім, днями все ж вирішила похвалитися красунями. Так, на сторінці у Facebook Мозгова запостила фото старшої дочки Зої та 6-річної Соломії.
"Мої красуні! Старша і молодша, не вистачає ще середньої! Все по класиці - сестри три", – написала знаменитість.
Зі свого боку, користувачі написали компліменти у коментарях.
- Красиві неймовірно
- Класнючі дівчатка, красуні!
- Очима схожі, дві красуні-сестрички!
- Які лапочки
Зауважимо, Зоя – названа дочка Олександра Пономарьова. З біологічним батьком Зої Олена Мозгова не була розписана і розійшлася ще до її народження. Його імені вона не розсекречує.
Також Олена має доньку Євгенію від Пономарьова та Соломію, яку народила нинішньому чоловіку Девіду Аксельроду.
Читайте також: