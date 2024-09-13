Олена Мозгова замилувала фото з 9-річною донькою від Аксельрода й дала важливу пораду батькам

Українська продюсерка Олена Мозгова показалася на ранковому селфі з молодшою донькою від чоловіка, співака Девіда Аксельрода.

Так, знаменитість опублікувала знімок у своєму Facebook. На фото 9-річна Соломія солодко спить поруч з мамою, пригорнувшись до неї. Цей зворушливий момент Олена вирішила зазнімкувати на згадку й поділилася власними роздумами про швидке дорослішання дітей. Зокрема, закликала всіх батьків проводити час зі своїми нащадками, оскільки інакше у майбутньому виникатиме відчуття провини та суму за втраченим.

Олена Мозгова з донькою / Фото: facebook.com/olenamozgova1

"Ранок нового дня! Це найпрекрасніші миті… Не нехтуйте часом, який можна провести разом зі своїми дітьми. Коли вони виростають, ми страшенно про це жалкуємо, а вдіяти вже нічого не можемо…", - наголосила Мозгова.

Під публікацією підписники підтримали продюсерку й залишили чимало вподобайок, погоджуючись з її словами.

Нагадаємо, нещодавно продюсерка Олена Мозгова зблизька показала, що змінила у своїй зовнішності – юзери в Мережі вже відреагували на неочікуване перевтілення.

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