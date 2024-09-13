Олена Мозгова замилувала фото з 9-річною донькою від Аксельрода й дала важливу пораду батькам

Знаменитість потішила фанів сімейним контентом.
Українська продюсерка Олена Мозгова показалася на ранковому селфі з молодшою донькою від чоловіка, співака Девіда Аксельрода.
Так, знаменитість опублікувала знімок у своєму Facebook. На фото 9-річна Соломія солодко спить поруч з мамою, пригорнувшись до неї. Цей зворушливий момент Олена вирішила зазнімкувати на згадку й поділилася власними роздумами про швидке дорослішання дітей. Зокрема, закликала всіх батьків проводити час зі своїми нащадками, оскільки інакше у майбутньому виникатиме відчуття провини та суму за втраченим.
"Ранок нового дня! Це найпрекрасніші миті… Не нехтуйте часом, який можна провести разом зі своїми дітьми. Коли вони виростають, ми страшенно про це жалкуємо, а вдіяти вже нічого не можемо…", - наголосила Мозгова.
Під публікацією підписники підтримали продюсерку й залишили чимало вподобайок, погоджуючись з її словами.
Нагадаємо, нещодавно продюсерка Олена Мозгова зблизька показала, що змінила у своїй зовнішності – юзери в Мережі вже відреагували на неочікуване перевтілення.
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