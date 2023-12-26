Олена Мозгова замилувала фото з помітно підрослою 8-річною донькою від Девіда Аксельрода

Українська продюсерка Олена Мозгова потішила сімейним контентом зі своєю молодшою донечкою від співака Девіда Аксельрода.

Світлиною із 8-річною Соломією знаменитість поділилася у своєму Facebook. На фото мама з донькою позували у чорному вбранні. Мозгова мило спостерігала за Соломією, тим часом дівчинка дивилася в об'єктив фотокамери.

Окрім того, продюсерка поділилася секретом виховання доньки. Олена намагається робити так, аби у разі неприємностей Соломія не боялася реакції мами, а навпаки – одразу ж із нею ділилася.

Олена Мозгова з молодшою донькою / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

"Виховуйте свою дитину так, щоб у разі якоїсь невдачі чи проблеми, першою її реакцією було не: "Ой, мама мене вб'є!", а - "Так, потрібно зателефонувати мамі", - зазначила продюсерка.

Користувачі у коментарях підтримали позицію Олени Мозгової щодо виховання дітей. Також фани зазначили, що вона з донькою має неперевершений вигляд: "Ви такі красуні", "вірно виховуєте, досвід є", "правдиві слова".

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua писала про історію кохання Олени Мозгової та Девіда Аксельрода. Пропонуємо дізнатися, як вони познайомилися та почали зустрічатися, а також яким було їхнє весілля.

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