Олена Мозгова зізналась, як 9-річна донька від Аксельрода розчулила її до сліз

Українська продюсерка Олена Мозгова наразі готується до концерту пам'яті легендарного батька Миколи Мозгового.

Не лишається осторонь і 9-річна донька знаменитості від співака Девіда Аксельрода. Дівчина стежить за тим, як мама готує пісні, домовляється про виступи та робить все необхідне для концерту. Виявилося, що Соломія неабияк хоче, аби Мозгова заспівала для неї у своєму виконанні пісню про "Осінь".

"Соля бачить, що я працюю над концертом, переслуховую якісь демки, розмовляю, обговорюю, щось пишу…І тут мені прилетіла хвилинка неймовірного щастя: "Мам, а ти можеш заспівати для мене на концерті ту свою пісню про "Осінь"? Вона мені дуже подобається…", - поділилася продюсерка.

Олена Мозгова з молодшою донькою / Фото: facebook.com/olenamozgova1

Олена Мозгова зізналась, що її неабияк розчулило таке прохання доньки, що на очах просто виступили сльози. Продюсерка зазначила, що обов'язково виконає пісню про "Осінь", яку присвятить Соломії.

"Сльози підступно забриніли в очах. Сонечко моє, звісно можу і зроблю це спеціально для тебе. І от знову подумалось, що, попри цей весь треш, який нас оточує щодня, життя все одно прекрасне", - зазначила продюсерка.

Нагадаємо, нещодавно Олена Мозгова ділилася архівним фото 30-річної давнини. Знаменитість показувала, який вигляд мала в 20 років.

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