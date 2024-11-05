Олена Мозгова зізналась, як вперше відреагувала на камінгаут доньки і чи спілкується з її партнеркою

Зоя Мозгова влітку зізналась, що не самотня та перебуває в стосунках з обраницею.

Українська продюсерка Олена Мозгова розповіла про свою першу реакцію на камінгаут 30-річної доньки та зізналась, чи спілкується з її партнеркою.

Знаменитість говорить, що знала про стосунки Зої з обраницею до того, як вона оголосила це публічно. Продюсерка схвально поставилася до вибору доньки. Також Мозгова зізнається, що спілкується з партнеркою Зої і в них є спільний сімейний чат.

"Звісно, я знала, ми ж спілкуємося, це ж не те, що там... Я ж кажу, у нас навіть чатик є. Я знала все це. Нормально. Я, чесно, дуже в цьому плані демократичною завжди була", – розповіла продюсерка в інтерв'ю Наталії Влащенко.

Донька Олени Мозгової зі своєю партнеркою

Також Олена Мозгова зазначила, що не вмішується в стосунки дітей та не дає їм непроханих порад. Якщо донькам продюсерки необхідна допомога, то, звісно, вона відгукнеться. Однак знаменитість не лізе в особисте життя дітей. Мозгова наголосила, що для неї важливо, аби доньки були щасливими і здоровими.

"Для мене завжди було однозначно одне – здоров'я і щастя дітей. Усе решта – не цікавить. Я ніколи не влазила й не влажу. Жодних порад не даю, я ніколи не займаюся такою історією. Якщо треба щось допомогти і я можу – я завжди допоможу, але я не влажу", - зазначила продюсерка.

Донька Олени Мозгової зі своєю партнеркою

Нагадаємо, нещодавно Олена Мозгова розповіла про аб'юзивні стосунки зі співаком Олександром Пономарьовим. Також знаменитість зізналась, чому не спілкується з колишнім чоловіком.

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