Олена Мозгова зробила відверте зізнання про Донецьк: "Як же я хочу повернутися"

Сьогодні, 28 серпня, український Донецьк святкував би День міста, якщо б його не окупували росіяни.

Багато знаменитостей пам'ятають про святковий день для українського Донецька та згадують ті приємні часи, коли Росія ще не розв'язала війну.

Зокрема, українська продюсерка Олена Мозгова пригадала, як кожні вихідні літала до міста. Це було для знаменитості своєрідним відпочинком. Як пригадує зірка, багато спогадів пов'язано в неї з Донецьком.

Утім, продюсерка намагається надто не засмучуватися. Знаменитість вірить, що ще політає до Донецька, адже ЗСУ неодмінно звільнять його від окупантів.

"Сьогодні День міста Донецьк! Бог ти мій, скільки ж у моєму житті пов'язано з цим містом! Як я сумую за людьми і тим часом, коли я літала до Донецька на вихідні, щоб просто "відпочити і виспатись" до свого улюбленого "Донбас Паласу". Як же я хочу повернутись до рідного, чудового, гарного, українського Донецька! І я повернусь! І ми ще не раз будемо скандувати на цьому розкішному стадіоні "Шахтар Чемпіон!". З днем народження, Донецьку!" – написала у Facebook Мозгова.

До речі, у ведучий Андрій Бєдняков також привітав Донецьк з Днем міста. Він попросив прихильників написати кілька приємних слів людям, які чекають на звільнення від окупантів, аби вони відчували підтримку українців.

Андрій Бєдняков привітав Донецьк з Днем міста / Фото: instagram.com/biedniakov

"Сьогодні День міста Донецьк. Нашого Донецька! Місто троянд. Давайте привітаємо наших людей, які дуже чекають на повернення додому, до України. Накидаймо смайликів, щоб вони відчули нашу підтримку", - зазначив Бєдняков.

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