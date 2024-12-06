Олена Мозгова зворушила, як Андрій Данилко привітав її з Днем святого Миколая: "Символічно"

Українська продюсерка Олена Мозгова неочікувано поділилася вітаннями від шоумена Андрія Данилка.

Так, у своєму фотоблогу Олена опублікувала скриншот з месенджеру й показала фрагмент діалогу з Андрієм. Як виявилося, у День святого Миколая він навіяв продюсерці приємні спогади про її покійного батька Миколу Мозгового. Зокрема, з нагоди свята шоумен надіслав Олені архівні фото, де у костюмі Сердючки постає зі співаком на одній сцені.

Олена Мозгова, Андрій Данилко / Фото: facebook.com/olenamozgova1

Своїми щирими емоціями від отриманих повідомлень продюсерка поділилася з фанами. Вона зазначила, що ці знімки у символічну дату неабияк підняли їй настрій.

Зазначимо, Микола Мозговий пішов з життя 2010 року від зупинки серця. Раніше продюсерка зізналася, що після 14 років втрати вона знайшла сили оговтатися. Проте все ж час від часу з теплом згадує насичене життя батька й публікує з ним архівні світлини.

Нагадаємо, нещодавно продюсерка Олена Мозгова поекспериментувала зі своєю зовнішністю. 50-річна знаменитість неочікувано показалася у дредах і приголомшила новою зачіскою.