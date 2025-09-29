ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
157
Час на прочитання
1 хв

Олена Мозгова коротко підстриглася і похизувалась новою зачіскою: "Мінус 10 років"

Знаменитість продемонструвала, який вигляд має після змін.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Олена Мозгова

Олена Мозгова / © instagram.com/mozgovaolena

Українська продюсерка Олена Мозгова наважилася на експеримент із зовнішнім виглядом.

Цього разу знаменитість вирішила змінити зачіску. Олена Мозгова позбулася волосся та коротко підстриглася. Тепер у продюсерки стрижка "під хлопчика". У своєму Facebook Олена Мозгова опублікувала світлину, на якій продемонструвала нову зачіску.

"Як же хотілось коротку стрижку! Є така як є… Мені, принаймні, точно норм", - зазначила продюсерка.

Олена Мозгова / © facebook.com/mozgovaolena74

Олена Мозгова / © facebook.com/mozgovaolena74

Прихильники Олени Мозгової підтримали її. Користувачі у коментарях зазначили, що продюсерці неабияк личить коротка стрижка. Ба більше, деякі зазначили, що знаменитість із такою зачіскою має значно молодший вигляд.

  • Треба імідж змінювати, експериментувати! Мінус 10 років з короткою стрижкою!

  • Вам дуже личить! Юна красуня!

  • Тобі дуже личить нова зачіска!

Нагадаємо, нещодавно Олена Мозгова зворушила талантом до малювання в її 10-річної доньки. Ба більше, картина Соломії навіть буде представлена на виставці в Греції.

Дата публікації
Кількість переглядів
157
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie