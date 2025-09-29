- Дата публікації
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 157
- Час на прочитання
- 1 хв
Олена Мозгова коротко підстриглася і похизувалась новою зачіскою: "Мінус 10 років"
Знаменитість продемонструвала, який вигляд має після змін.
Українська продюсерка Олена Мозгова наважилася на експеримент із зовнішнім виглядом.
Цього разу знаменитість вирішила змінити зачіску. Олена Мозгова позбулася волосся та коротко підстриглася. Тепер у продюсерки стрижка "під хлопчика". У своєму Facebook Олена Мозгова опублікувала світлину, на якій продемонструвала нову зачіску.
"Як же хотілось коротку стрижку! Є така як є… Мені, принаймні, точно норм", - зазначила продюсерка.
Прихильники Олени Мозгової підтримали її. Користувачі у коментарях зазначили, що продюсерці неабияк личить коротка стрижка. Ба більше, деякі зазначили, що знаменитість із такою зачіскою має значно молодший вигляд.
Треба імідж змінювати, експериментувати! Мінус 10 років з короткою стрижкою!
Вам дуже личить! Юна красуня!
Тобі дуже личить нова зачіска!
Нагадаємо, нещодавно Олена Мозгова зворушила талантом до малювання в її 10-річної доньки. Ба більше, картина Соломії навіть буде представлена на виставці в Греції.