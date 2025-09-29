Олена Мозгова коротко підстриглася і похизувалась новою зачіскою: "Мінус 10 років"

Олена Мозгова / © instagram.com/mozgovaolena

Українська продюсерка Олена Мозгова наважилася на експеримент із зовнішнім виглядом.

Цього разу знаменитість вирішила змінити зачіску. Олена Мозгова позбулася волосся та коротко підстриглася. Тепер у продюсерки стрижка "під хлопчика". У своєму Facebook Олена Мозгова опублікувала світлину, на якій продемонструвала нову зачіску.

"Як же хотілось коротку стрижку! Є така як є… Мені, принаймні, точно норм", - зазначила продюсерка.

Олена Мозгова / © facebook.com/mozgovaolena74

Прихильники Олени Мозгової підтримали її. Користувачі у коментарях зазначили, що продюсерці неабияк личить коротка стрижка. Ба більше, деякі зазначили, що знаменитість із такою зачіскою має значно молодший вигляд.

Треба імідж змінювати, експериментувати! Мінус 10 років з короткою стрижкою!

Вам дуже личить! Юна красуня!

Тобі дуже личить нова зачіска!

Нагадаємо, нещодавно Олена Мозгова зворушила талантом до малювання в її 10-річної доньки. Ба більше, картина Соломії навіть буде представлена на виставці в Греції.