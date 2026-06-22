Олена Мозгова ніжно привітала чоловіка Девіда Аксельрода з 43-річчям і розчулила зізнанням

Олена Мозгова та Девід Аксельрод / © instagram.com/mozgovaolena

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Українська продюсерка Олена Мозгова ніжно привітала чоловіка, співака Девіда Аксеьрода, з особливим святом.

Так, 22 червня у виконавця день народження. Артистові виповнюється вже 43 роки. Його дружина Олена Мозгова адресувала чоловікові публічні привітання. У своєму Facebook вона присвятила коханому допис.

Продюсерка опублікувала кадри, на яких Девід Аксельрод співає на сцені. Окрім того, вона адресувала йому ніжні слова. Зокрема, Олена Мозгова побажала чоловіку здоров’я та сил у такі тяжкі часи. Окрім того, знаменитість розчулила зізнанням, що неабияк вдячна долі, що звела їхні шляхи разом.

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Девід Аксельрод / © facebook.com/olenamozgova1

«З днем народження, коханий! Здоровʼя тобі і сил, це найперше, чого хочеться побажати в умовах нашого життя! Дякую Всесвіту, що ми зустрілись в цьому житті! Люблю безумовно, ціную, поважаю завжди і повсякчас!» — звернулась до чоловіка знаменитість.

Зазначимо, Олена Мозгова та Девід Аксельрод одружились взимку 2015 року. Вже незабаром після весілля у подружжя народилась спільна донька Соломія. Від попередніх стосунків у продюсерки є доньки Зоя та Євгенія.

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська вітала чоловіка з днем народження. Виконавиця влаштувала коханому розкішний сюрприз в Одесі.

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