Олена Мозгова оновила стрижку й похизувалася стильним образом на початку року

Українська продюсерка Олена Мозгова, яка восени наважувалася на кардинальні зміни в образі, продовжує експериментувати з іміджем.

У своєму Instagram 51-річна знаменитість опублікувала свіже селфі після візиту до стилістки. На фото Мозгова позує з акуратною, сучасною зачіскою. Така оновлена коротка довжина підкреслила риси обличчя дружини співака Девіда Аксельрода та додала образу легкості.

Продюсерка зізналася, що довіряє своє волосся перевіреній майстрині й щиро вдячна їй за відчуття оновлення на початку нового року: «Моя прекрасна фею, дякую тобі за все, за світло, яке наповнює та підіймає».

Підписники продюсерки не стримували емоцій і буквально засипали її компліментами. Фани зазначили, що коротка стрижка неабияк пасує Олені та робить її ще молодшою й стильнішою.

Вогонь!

Просто молода-молода!

Дуже гарно та стильно

