ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
302
Час на прочитання
1 хв

Олена Мозгова оновила стрижку й похизувалася стильним образом на початку року

Продюсерка регулярно вдається до змін.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Олена Мозгова

Олена Мозгова / © facebook.com/mozgovaolena74

Українська продюсерка Олена Мозгова, яка восени наважувалася на кардинальні зміни в образі, продовжує експериментувати з іміджем.

У своєму Instagram 51-річна знаменитість опублікувала свіже селфі після візиту до стилістки. На фото Мозгова позує з акуратною, сучасною зачіскою. Така оновлена коротка довжина підкреслила риси обличчя дружини співака Девіда Аксельрода та додала образу легкості.

Продюсерка зізналася, що довіряє своє волосся перевіреній майстрині й щиро вдячна їй за відчуття оновлення на початку нового року: «Моя прекрасна фею, дякую тобі за все, за світло, яке наповнює та підіймає».

Олена Мозгова / © instagram.com/mozgovaolena

Олена Мозгова / © instagram.com/mozgovaolena

Підписники продюсерки не стримували емоцій і буквально засипали її компліментами. Фани зазначили, що коротка стрижка неабияк пасує Олені та робить її ще молодшою й стильнішою.

  • Вогонь!

  • Просто молода-молода!

  • Дуже гарно та стильно

Нагадаємо, нещодавно зірка «Ліги сміху» Ігор Ласточкін показав, як змінився після мобілізації. Так, за майже рік служби гуморист мало ділився подробицями, але цього разу потішив рідкісною появою в новому амплуа.

Дата публікації
Кількість переглядів
302
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie