Олена Мозгова опинилася в епіцентрі вибухів під час нічного обстрілу Києва: "Прилітали шматки дронів"

Олена Мозгова / © facebook.com/olenamozgova1

Продюсерка Олена Мозгова пережила одну з найстрашніших ночей у столиці. Під час масованої повітряної атаки РФ у ніч проти 24 січня вона опинилася фактично в епіцентрі обстрілу Києва.

У своєму Instagram зірка зізналася, що ніч видалася надзвичайно стресовою. За словами Мозгової, уламки збитих ворожих дронів падали просто поруч із її домом і на подвір’я сусідів. На щастя, люди залишилися неушкодженими. Зірка додала, що на цьому тлі усвідомила справжню цінність життя.

«Нам сьогодні прилітали шматки збитих дронів зі всіх боків. Слава Богу не в будинки. Сусідам на подвірʼя. Всі живі, вікна хотіли повилітати, але втримались. З іншого боку, трохи далі, також впав кусень дрону. До чого я… Життя наше дуже непередбачуване, але все одно жити треба, радіти треба і обовʼязково творити», — шокувала Олена.

Олена Мозгова / © instagram.com/mozgovaolena

Попри пережитий жах, Олена Мозгова не дозволила страху взяти гору. Вона наголосила, що навіть у найважчі часи не збирається зупинятися та опускати руки. Навпаки — продовжує працювати й будувати плани. Зокрема, продюсерка вже активно займається організацією квітневих концертів пам’яті свого батька, легендарного композитора Миколи Мозгового.

«Зараз сиджу і працюю над двома квітневими концертами. І вони будуть прекрасні, чудові, душевні. Будемо жити, творити, любити», — підсумувала Мозгова, звернувшись до українців зі словами підтримки.

Нагадаємо, у ніч проти 24 січня Росія здійснила масштабну атаку на Україну. Під ударом опинилися Київ та Харків — ворог застосував десятки безпілотників, а також крилаті й балістичні ракети. У столиці є загиблі, зафіксовані перебої з тепло- та водопостачанням, діють аварійні відключення електроенергії.