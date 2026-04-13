Олена Мозгова оригінально пофарбувала волосся доньці від Аксельрода і здивувала, як вона змінилася

Олена Мозгова, Девід Аксельрод та їхня донька / © instagram.com/david__axelrod

Українська продюсерка Олена Мозгова поділилася свіжим фото з донькою від чоловіка, співака Девіда Аксельрода.

Сімейний знімок знаменитість опублікувала у Facebook. На фото Олена Мозгова була зображена в чорному вбранні, а поруч із нею стояла 11-річна Соломія в рожевій спідниці, білій футболці та кофтині. Проте не одяг привернув увагу в образі донечки продюсерки, а волосся. Олена Мозгова пофарбувала передні пасма дівчинки в яскравий колір.

Користувачі почали активно засипати компліментами продюсерку та її доньку. Проте фани також не змогли не звернути увагу, як Соломія вже неабияк змінилася та подорослішала. Підписники Олени Мозгової зазначили, що дівчинка за зростом майже як мама.

Олена Мозгова з донькою від Девіда Аксельрода / © facebook.com/olenamozgova1

Сама ж знаменитість поділилася, що Соломія – це її безмежна й абсолютна любов. Продюсерка бажає їй жити в мирній країні та проводити дитинство без тривог і вибухів.

“Моя безумовна, абсолютна і безмежна любов — моя Соломія! Як же хочеться, щоб ці діти жили без повітряних тривог, без вибухів, з можливістю легкого й комфортного пересування по світу і з назавжди закритим кордоном зі скаженим сусідом…” — підписала світлину з донькою продюсерка.

