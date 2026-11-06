Олена Мозгова показала 72-річну маму в молодості й зізналася, що успадкувала від неї: "Дуже пишаюся"

Олена Мозгова / © instagram.com/mozgova0902

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Українська продюсерка Олена Мозгова поділилася рідкісними сімейними кадрами та присвятила ніжний допис мамі Віолетті з нагоди її дня народження.

Так, у своєму фотоблогу знаменитість опублікувала архівні світлини, на яких вона з мамою позує ще зовсім юною. Також Олена показала, як змінювалися з роками та який вигляд Віолетта має тепер.

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Водночас продюсерка пригадала, що в дитинстві вважала маму просто найкращою людиною, яка здатна розв’язати будь-яку проблему. Згодом Олена почала бачити в ній не лише найріднішу людину, а й окрему особистість, якою щиро захоплюється.

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Олена Мозгова з мамою — архівне фото / © instagram.com/mozgovaolena

«Мамуля, з Днем народження! Я й досі дивлюся на тебе із захопленням. У дитинстві все було просто: моя мама найкрасивіша, найрозумніша і здатна вирішити будь-яку проблему. Від розбитого коліна до глобальної несправедливості світобудови. Потім я виросла, але захоплення нікуди не зникло. Просто змінилася його природа. Тепер я бачу не лише маму. Я бачу жінку. Красиву, складну, сильну, іноді категоричну, завжди справжню. Жінку, яка ніколи не потребувала чужого дозволу бути собою», — написала зірка.

Окремо Мозгова відзначила розум, характер і незалежність мами. Вона з гумором зауважила, що з віком дедалі частіше помічає в собі її риси — від інтонацій до впертості. А ще подякувала генетиці за красу, яку, на її думку, успадкувала від іменинниці.

Олена Мозгова з мамою / © instagram.com/mozgovaolena

«Я захоплююся твоїм розумом, смаком, характером, твоєю здатністю мати власну думку навіть тоді, коли всім навколо було б значно зручніше, якби ти її не мала. І, звісно, твоєю красою. Бо генетика — це серйозна наука, і я маю всі підстави бути їй вдячною. З роками я дедалі частіше впізнаю тебе в собі. У жестах, інтонаціях, реакціях, у впертості, яку раніше вважала виключно твоєю особливістю. Тепер доводиться визнати: спадковість річ безжальна, але в нашому випадку досить щедра», — поділилася продюсерка.

Наостанок Олена побажала мамі міцного здоров’я, спокою, радості та якомога більше приводів насолоджуватися життям. Не обійшлося й без жартів про материнське хвилювання, яке, як влучно зауважила Мозгова, неможливо просто вимкнути.

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Олена Мозгова з мамою / © instagram.com/mozgovaolena

«Я хочу побажати тобі найголовнішого — здоров’я, радості, внутрішнього спокою і ще багато років життя, у якому буде місце для задоволень. Для краси, подорожей, сміху, маленьких примх і великих бажань. І щоб ти нарешті навчилася менше за нас хвилюватися. Хоча розумію: просити про це маму — приблизно те саме, що пропонувати земному тяжінню взяти вихідний», — зворушила Олена.

Свій допис продюсерка завершила зізнанням у любові та словами гордості за маму: «Я люблю тебе. І дуже тобою пишаюся. Яке ж це щастя, що саме ти — моя мама».

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