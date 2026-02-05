ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Гламур
465
2 хв

Олена Мозгова показала чоловіка-військового Аксельрода й зворушила його зустріччю з донькою

10-річна Соломія після тривалої розлуки поринула в обійми тата-захисника.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Олена Мозгова, Девід Аксельрод та їхня донька

Олена Мозгова, Девід Аксельрод та їхня донька / © instagram.com/david__axelrod

Українська продюсерка Олена Мозгова потішила фанів рідкісним родинним контентом.

В Instagram зірка вперше за тривалий час показала свого чоловіка Девіда Аксельрода, який під час служби знайшов можливість побачитися з родиною. На зворушливій світлині можна розгледіти, як музикант у військовій формі ніжно пригортає 10-річну донечку Соломію і відпочиває поруч з нею. Олена зазнімкувала зворушливий момент і написала, що це «миті, коли слова зайві».

Захисник Девід Аксельрод з донькою Соломією від Олени Мозгової / © instagram.com/mozgovaolena

Захисник Девід Аксельрод з донькою Соломією від Олени Мозгової / © instagram.com/mozgovaolena

У коментарях під дописом відреагували на зустріч так само щемко, як і сама родина. Юзери розділили цю щасливу мить возз’єднання захисника із рідними.

  • Яке миле фото

  • До мурах. Найдорожче в світі

  • Тепла та терпіння для всіх

Девід Аксельрод мобілізувався — що відомо про його службу та де він зараз

Олена Мозгова раніше розповідала, що її чоловік, співак Девід Аксельрод, від початку повномасштабного вторгнення служить у Силах оборони України. Спершу артист перебував у лавах Територіальної оборони, згодом — у Національній гвардії. Попри серйозні проблеми зі здоров’ям, операції та реабілітації, він продовжив службу й волонтерство, яким займається від 2014 року, свідомо повернувшись в Україну навіть після поїздок за кордон.

Також відомо, що 2022 року Аксельрод зазнав важкої травми коліна під час служби в ТрО, переніс дві операції та проходив тривалу реабілітацію. Втім навіть у цей період співак не припиняв активної діяльності та брав участь у концертах, зокрема присвячених пам’яті Миколи Мозгового.

