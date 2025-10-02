ТСН у соціальних мережах

Олена Мозгова показала донечку від Аксельрода та куди вони поїхали з України: "Щастя бути там"

Продюсерка зачарувала виглядом підрослої Соломії.

Олена Мозгова

Олена Мозгова / © facebook.com/mozgovaolena74

Українська продюсерка Олена Мозгова розповіла про пригоди з з молодшою донькою від чоловіка, співака Девіда Аксельрода.

Знаменитість у фотоблогу поділилася, що з 10-річною Соломією поїхали з України у відпустку. За словами Олени, вони прийняли "запрошення від друзів закрити морський сезон". Спочатку продюсерка показалася з донькою у потязі, потім в аеропорту й нарешті у місці призначення.

Так, родина найближчі дні проведе у Греції. Мозгова поділилася, що Соломія відвідує цю країну вперше та не може дочекатися побачити її емоції від визначних пам'яток. Знаменитість зізнається, що свого часу ще в підлітковому віці ця країна стала для неї справжнім відкриттям.

Донька Олени Мозгової / © instagram.com/mozgovaolena

Донька Олени Мозгової / © instagram.com/mozgovaolena

Донька Олени Мозгової / © instagram.com/mozgovaolena

Донька Олени Мозгової / © instagram.com/mozgovaolena

"Нова для Солі країна, яку я дуже люблю. Вперше до Греції я потрапила у 16 років. Памʼятаю, що коли я піднялась в Акрополь, я заплакала від щастя бути там, про що я так багато читала і знала. Історія та легенди давньої Греції були моєю пристрастю в дитинстві і юності. Ось тепер знайомлю з цим Соломію, почали з Родосу", — написала зірка.

Нагадаємо, нещодавно Олена Мозгова приголомшила своїм новим іміджем. Продюсерка кардинально змінила зачіску й показала результат, який зробив її молодшою.

