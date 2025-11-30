Олена Мозгова показала, як з підрослою 10-річною донькою від Аксельрода готується до новорічних свят

Олена Мозгова з донькою від Девіда Аксельрода / © facebook.com/mozgovaolena74

Українська продюсерка Олена Мозгова показала, як із донькою від чоловіка, співака Девіда Аксельрода, готується до новорічних свят.

Знаменитість завчасно почала створювати вдома святкову атмосферу. Олена Мозгова ділиться, що останнім часом новини зовсім не тішать. Країна-агресорка Росія постійно обстрілює українські міста та селища, страждає енергетична інфраструктура та українця сидіть вдома без світла.

Тож, Олена Мозгова вирішила зарядитися позитивними емоціями. Продюсерці допомогла в цьому 10-річна донька Соломія, яке вже помітно підросла та подорослішала. Вони разом прикрашали будинок до новорічний свят. Щоправда, замість ялинки знаменитість показала вбрану в іграшки Соломію.

"Ми розпочали підготовку, бо хочеться щастя, радості, дива…Особливо після такої ночі і ранку", - ділиться продюсерка.

Зазначимо, Олена Мозгова виховує трьох доньок. У стосунках із чоловіком на ім'я Дмитро знаменитість народила доньку Зою. У шлюбі зі співаком Олександром Пономарьовим на світ з'явилась донечка Женя. Наразі Мозгова заміжня за виконавцем Девідом Аксельродом. У подружжя є спільна донька Соломія.

Нагадаємо, нещодавно в родині Олени Мозгової було особливе свято. У мами продюсерки був день народження. Їй виповнився 71 рік. Знаменитість зворушливо вітала рідну людину зі святом та показувала їхні спільні фото.