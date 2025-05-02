Олена Мозгова показала, який вигляд мала у 16 років, і здивувала схожістю з відомою акторкою

Олена Мозгова / © facebook.com/olenamozgova1

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Українська продюсерка Олена Мозгова поділилася спогадами про свою юність і показала фото з того періоду.

Так, у своєму фотоблогу зірка оприлюднила архівні кадри. На зображенні ще зовсім юна Олена постає у віці 16 років і позує у футболці. Мозгова зазначила, що саме такий вигляд мала, коли записувала одні зі своїх перших композицій.

"1990 рік. Мені 16-й минало. Знайшла в архівах свої дві перші пісні – "Білі лілеї" і "Ти згадай", які були записані якраз в цей час", — написала продюсерка.

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Олена Мозгова / © facebook.com/olenamozgova1

У коментарях під публікацією Олені зробили низку компліментів. Серед них зірку порівняли з акторкою Анастасією Вертинською, яка зіграла Гуттіере у фільмі "Людина-амфібія". У відповідь юзерці продюсерка зазначила, що насправді її часто переслідувало це запитання: "Мене в юності питали чи не родичі ми з Вертинською".

Нагадаємо, нещодавно продюсерка Олена Мозгова розсекретила, де перебувають її старші доньки Зоя та Євгенія під час війни та як вони заробляють собі на життя. Крім того, знаменитість розповіла, як часто їм вдається зустрічатися.