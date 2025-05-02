ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
254
Час на прочитання
1 хв

Олена Мозгова показала, який вигляд мала у 16 років, і здивувала схожістю з відомою акторкою

Зірка зізналася, що у той час випускала свої перші пісні.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Олена Мозгова

Олена Мозгова / © facebook.com/olenamozgova1

Українська продюсерка Олена Мозгова поділилася спогадами про свою юність і показала фото з того періоду.

Так, у своєму фотоблогу зірка оприлюднила архівні кадри. На зображенні ще зовсім юна Олена постає у віці 16 років і позує у футболці. Мозгова зазначила, що саме такий вигляд мала, коли записувала одні зі своїх перших композицій.

"1990 рік. Мені 16-й минало. Знайшла в архівах свої дві перші пісні – "Білі лілеї" і "Ти згадай", які були записані якраз в цей час", — написала продюсерка.

Олена Мозгова / © facebook.com/olenamozgova1

Олена Мозгова / © facebook.com/olenamozgova1

У коментарях під публікацією Олені зробили низку компліментів. Серед них зірку порівняли з акторкою Анастасією Вертинською, яка зіграла Гуттіере у фільмі "Людина-амфібія". У відповідь юзерці продюсерка зазначила, що насправді її часто переслідувало це запитання: "Мене в юності питали чи не родичі ми з Вертинською".

Нагадаємо, нещодавно продюсерка Олена Мозгова розсекретила, де перебувають її старші доньки Зоя та Євгенія під час війни та як вони заробляють собі на життя. Крім того, знаменитість розповіла, як часто їм вдається зустрічатися.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
254
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie