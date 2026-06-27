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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
314
Час на прочитання
1 хв

Олена Мозгова показала обвалену стелю в будинку і шокувала, що сталося

Знаменитість пояснила, через що стеля в її будинку не витримала і зіпсувалась.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Олена Мозгова

Олена Мозгова / © facebook.com/mozgovaolena74

Українська продюсерка Олена Мозгова показала обвалену стелю в будинку і шокувала, що сталося.

Про це знаменитість розповіла у своєму Facebook. Зірка опублікувала фото, на якому видно, як звисає шматок стелі. Олена Мозгова поділилась, що це сталося на тлі «безкінечних струсів». Вочевидь, ворожі обстріли досить часто відбуваються поруч з оселею продюсерки. Тож, будинок страждає від вибухових хвиль.

Олена Мозгова також зізналась, що стеля обвалилась через розгерметизацію, внаслідок чого вода потекла не туди й дала такі наслідки. На щастя, з продюсеркою та її рідними все гаразд. Сама ж Олена Мозгова зізналась, що опублікувала цей допис лиш для того, аби трішки пожалітися.

Будинок Олени Мозгової / © facebook.com/olenamozgova1

Будинок Олени Мозгової / © facebook.com/olenamozgova1

«Після безкінечних струсів, наш будинок трохи розгерметизувався, вода пішла не туди і в нас обвалилась стеля. Нічого не прошу, просто трохи пожаліюсь», — поділилась із підписниками знаменитість.

Тим часом прихильники Олени Мозгової у коментарях підтримали її. Користувачі наголосили, що головне те, що з продюсеркою та її рідними все гаразд, а стеля відремонтується.

Нагадаємо, нещодавно Олена Мозгова святкувала день народження чоловіка, співака Девіда Аксельрода. Знаменитість ніжно вітала коханого з 43-річчям і розчулила зверненням до нього.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
314
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