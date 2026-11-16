Олена Мозгова показала рідкісне фото батька та розкрила секрет, як він створював легендарні хіти

Олена Мозгова / © facebook.com/olenamozgova1

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Продюсерка Олена Мозгова розповіла про незвичайний спосіб, у який її батько, легендарний композитор Микола Мозговий, створював свої музичні хіти та пригадала особливу деталь його творчого процесу, яка й досі викликає в неї захоплення.

Донька артиста поділилася архівним фото батька та розповіла, як народжувалися його знамениті мелодії. Для роботи йому не потрібно було чекати особливого настрою. Він не мусив шукати натхнення чи створювати спеціальну атмосферу. Музика вже жила всередині нього. Аби перенести її на папір, композитору вистачало лише кількох речей. І серед них не було жодного музичного інструмента.

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Татові навіть музичний інструмент був не потрібен, щоб писати музику. На цьому фото він саме цим і займається. Записує ноти, які народжуються в його голові, серці і душі та поступово складаються в мелодію чергового шедевра. Йому не потрібні були ані рояль, ані оркестр… Деяким людям потрібен інструмент, щоб створювати музику. А інші – самі є музикою», — поділилася Олена.

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Допис Олени Мозгової / © facebook.com/olenamozgova1

За словами продюсерки, секрет творчого процесу Миколи Мозгового був напрочуд простим: тиша, олівець та аркуш паперу. Саме так композитор фіксував мелодії, які виникали в його уяві. Йому не потрібні були клавіші рояля, щоб почути майбутню композицію, адже він уже знав, як вона має звучати.

Творчий шлях Миколи Мозгового до широкої популярності розпочався задовго до його сольної кар'єри. У 1970-х роках він виступав у складі вокально-інструментальних ансамблів «Беркут», «Чарівні гітари» та «Мальви», де був не лише співаком, а й художнім керівником. Згодом його ім'я дедалі частіше пов'язували з композиторською діяльністю.

Микола Мозговий / © www.livestory.com.ua

Однією з важливих віх у його кар'єрі стала пісня «Край, мій рідний край» у виконанні Софії Ротару, яка принесла йому широке визнання 1979 року. А вже в середині 1980-х Микола Мозговий почав сам виконувати власні композиції, які згодом стали частиною золотого фонду української естради.

Нагадаємо, раніше Олена Мозгова також ділилася зворушливими сімейними спогадами. Зокрема, продюсерка привітала маму з днем народження та показала архівні світлини з дитинства.

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