Олена Мозгова показала рідкісні фото доньки-красуні від Пономарьова й публічно звернулася до неї
Продюсерка розчулила мережу привітанням доньці Євгенії.
Продюсерка Олена Мозгова зворушливо звернулася до доньки від співака Олександра Пономарьова — Євгенії з нагоди її 28-річчя, публічно привітавши її у соцмережах і поділившись рідкісним архівним фото.
20 березня вона опублікувала особистий допис, який швидко привернув увагу підписників. Євгенія є донькою співака Олександра Пономарьова, однак веде закритий спосіб життя. Її Instagram недоступний для сторонніх, а сама дівчина давно не з’являлася у мами в публічному просторі. Відомо, що вона мешкає за кордоном і працює поза шоубізнесом.
«Моя квіточка, моя ніжна, прекрасна, добра, розумна, чутлива Євгенія, люблю тебе безумовно і безмежно! Будь щаслива завжди і повсякчас, ти дуже достойна Людина, і я горда бути твоєю мамою.
P.S. Хоч ти і далеко, але ти завжди поруч… бо ти в моєму серці і душі», — звернулася до доньки продюсерка.
У підписі Мозгова натякнула, що донька нині перебуває далеко від неї, однак це не заважає їхньому емоційному зв’язку. За останні роки Євгенія обрала непублічний шлях — за наявною інформацією, вона працює в інвестиційній сфері. Попри це, інтерес до неї не згасає через відому мистецьку родину.
Зазначимо, у родині Олени троє доньок. Старша Зоя живе за кордоном і будує особисте життя поза Україною. Наймолодша Соломія, яку продюсерка виховує разом із чоловіком Девідом Аксельродом, навпаки часто з’являється в її соцмережах.
Нагадаємо, нещодавно Олена Мозгова також зворушила світлиною доньки Соломії біля пам’ятника її легендарному дідусеві.