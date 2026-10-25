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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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824
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Олена Мозгова показала себе вагітною і зробила відверту заяву про пологи після 40 років

Знаменитість пригадала, як дізналась, що втретє стане мамою, а також якою в неї була реакція.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Олена Мозгова

Олена Мозгова / © instagram.com/mozgova0902

Українська продюсерка Олена Мозгова показала себе вагітною і зробила відверту заяву про пологи після 40 років.

У своєму Facebook знаменитість поділилась архівним знімком. На фото були зображені Олена Мозгова, яка тоді перебувала при надії, та її чоловік, співак Девід Аксельрод. Продюсерка демонструвала свій вагітний животик, а коханий дарував їй ніжні поцілунки.

Також знаменитість пригадала, як дізналась, що втретє стане мамою. Вагітність була незапланованою, тож Олена Мозгова спочатку відчула страх. Але разом із тим вона зрозуміла, що вже неабияк чекає на дитину та любить її. Щодо пологів після 40 років, то продюсерка визнає, що це ще той виклик: і фізичний, і емоційний, і психологічний. Однак разом із тим материнство у такому віці є неабияк усвідомленим.

Олена Мозгова та Девід Аксельрод / © facebook.com/olenamozgova1

Олена Мозгова та Девід Аксельрод / © facebook.com/olenamozgova1

«У 41 ти вже значно краще знаєш себе. Менше переймаєшся чужими думками й набагато виразніше розумієш, що насправді має значення. Народжувати у 41 — абсолютно нормально. Головне не цифра в паспорті, а любов, готовність і можливість подарувати новій людині щасливе дитинство. Зрештою, я отримала від життя подарунок, цінність якого неможливо виміряти жодними цифрами», — зазначила продюсерка.

Нагадаємо, нещодавно Олена Мозгова поскаржилась на сильний біль у спині. Продюсерка також розкрила причину його виникнення.

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