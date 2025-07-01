Олена Мозгова показала свою щасливу 10-річну доньку від Аксельрода на відпочинку

Олена Мозгова з донькою / © facebook.com/olenamozgova1

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Українська продюсерка Олена Мозгова показала відпочинок своєї молодшої доньки Соломії від співака Девіда Аксельрода.

Так, знаменитість поділилася з фанами знімком, де 10-річна Соломія позує на відпочинку в літньому образі. Дівчинка одягнена у ніжно-рожеву сукню, а на її голові — рожева бандана, поверх якого вона одягла солом’яний капелюшок із широкими крисами. У цей час Соломія також насолоджувалася рожевим морозивом у ріжку і тим самим максимально передала атмосферу літніх пригод.

Донька Олени Мозгової / © instagram.com/mozgovaolena

За словами Олени, саме задоволення її дітей і наповнює її щирими радісними емоціями: "Щасливі діти – щасливі ми". У коментарях Соломію засипали компліментами та закоханими емоджі.

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Зазначимо, нещодавно продюсерка ділилася, що разом з Соломією їздила до Хорватії та ділилася враженнями. Зокрема, розповіла, що її найбільше здивувало у місцевих жителях.

Нагадаємо, раніше Олена Мозгова показувала також свого чоловіка. Вона ніжно привітала його з днем народження та замилувала зізнанням.