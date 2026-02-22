Олена Мозгова показала їх із Аксельродом на початку стосунків і ніжно привітала його з річницею

Олена Мозгова та Девід Аксельрод / © instagram.com/mozgovaolena

Українська продюсерка Олена Мозгова повідомила про важливе свято в їхньому з чоловіком, співаком Девідом Аксельродом, сімейному житті.

У пари річниця стосунків. Закохані вже 20 років разом. З нагоди особливої дати Олена Мозгова опублікувала в Instagram тематичний допис. Зокрема, продюсерка показала, який вигляд мала з чоловіком на початку стосунків. На світлині, яка була зроблена далекого 2006 року, парочка у вишуканому вбранні крокувала "червоним хідником", при цьому трималась за руки.

Також продюсерка висловилась про 20-ту річницю стосунків. Знаменитість зазначила, що за відчуттями час проминув швидко. Проте закохані дуже багато чого разом пережили, а їхні стосунки не лише не похитнулись, а стали міцнішими.

Девід Аксельрод та Олена Мозгова / © facebook.com/olenamozgova1

"2006 рік... Початок… З одного боку, 20 років - це одна мить, а з іншого, зважаючи, скільки всього за цей час сталось, - це вічність… І не дивлячись на песимістичні прогнози багатьох і кількість труднощів на шляху, ми все ще разом", - зазначила продюсерка.

До слова, Олена Мозгова та Девід Аксельрод закрутили роман 2006 року. Вже у січні 2015-го закохані уклали шлюб. 26 лютого того ж таки року продюсерка народила їхню спільну доньку Соломію.

