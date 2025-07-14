Олена Мозгова показалася поблизу місця смерті батька та зворушила розмовою з ним уві сні

Олена Мозгова і її батько Микола Мозговий / © facebook.com/olenamozgova1

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Українська продюсерка Олена Мозгова поділилася зворушливими спогадами про батька, співака і композитора Миколу Мозгового.

У своєму фотоблогу зірка поділилася, що зараз перебуває у маєтку мами й батька, де він помер близько 15 років тому. Незадовго до роковин смерті рідної людини Олена поділилася, своїми планами привести до ладу приміщення та показала фанам його околиці. Крім того, вона зізналася, що саме Микола Петрович заповідав їй дбати про майно. Водночас донька композитора пригадала свій нещодавній сон, у якому вона зустрілася з покійним батьком.

Олена Мозгова поблизу батьківського будинку / © instagram.com/mozgovaolena

"Приїхала до будинку батьків. Тут зараз ніхто не живе. Після інсульту в мами тут життя не було. Тобто "життя" — це втручання людини, бо природа — це потужна стихія, яка розростається і поглинає все на своєму шляху… Занурилась в архіви, у фото, в речі. Тут все про Нього. Все просякнуте Його енергією, тут він помер в мене на руках… Відчуття неймовірні. Вночі вже приходив, розмовляли про життя. Залишилась поки тут і вирішила все хоч трохи відновити, прибрати і привести до ладу і життя.. Він мене попросив це зробити, а я рідко коли Йому відмовляла…" — поділилася продюсерка.

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Нагадаємо, нещодавно ведучий Костянтин Грубич показав покійну 17-річну доньку на пам'ятному фото і вшанував її пам'ять.