Олена Мозгова показалася з 10-річною донькою від Аксерольда, яка як дві краплі води схожа на батька

Олена Мозгова / © instagram.com/mozgova0902

Реклама

Українська продюсерка Олена Мозгова показала рідкісне фото з молодшою донькою від чоловіка, співака Девіда Аксельрода.

Знімком із 10-річною Соломією знаменитість поділилася в Instagram. На фото Олена Мозгова разом із донечкою позували на дивані. Продюсерка була зображена в кепці, тим часом поруч із нею позувала Соломія, яка була з розпущеним волоссям, а зачіску доповнила шпилькою із рожевим бантиком.

Підписувати світлину з молодшою донечкою Олена Мозгова особливо не стала. Знаменитість лиш коротко зазначила: "Щастя". До фото продюсерка додала смайлики з червоними сердечками.

Реклама

Олена Мозгова з донькою від Девіда Аксельрода / © facebook.com/olenamozgova1

Тим часом підписники Олени Мозгової були більш багатослівними. Вони написали чимало компліментів їй та Соломії. Також фани зазначили, що дівчинка як дві краплі води схожа на тата – Девіда Аксельрода.

Як Соломійка схожа на свого батька! Красуня!

Які гарні дівчата!

Дуже мила світлина!

Нагадаємо, нещодавно старша донька Олени Мозгової розсекретила свою професію. Також Зоя відверто розповіла, як за два роки змінилася.