Олена Мозгова поскаржилася на сильний біль у спині й розкрила причину: "Нагадують про існування"

Олена Мозгова / © instagram.com/mozgovaolena

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Українська продюсерка Олена Мозгова розповіла про проблеми зі здоров’ям, які періодично нагадують про себе сильним болем у спині.

У своєму фотоблогу знаменитість зізналася, що біль у спині пов’язаний із грижами. Цього разу неприємні відчуття були настільки сильними, що продюсерка вимушено зробила собі знеболювальний укол.

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«Вколола знеболювальне, бо сильно розболілася спина. Таке буває, інколи грижі нагадують про своє існування», — написала Мозгова.

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Олена Мозгова / © facebook.com/olenamozgova1

Поки ліки починали діяти, Олена замислилася також над тим, наскільки важливо бути чесною передусім із собою. Вона зазначила, що якщо і можна від інших людей приховати власні почуття, то уникнути відвертої розмови із собою значно складніше.

«Лежу і думаю про те, що дивитись собі в очі — окремий вид сміливості. Від інших можна приховати майже все. Можна вдало зіграти роль, підібрати правильні слова, переконливо пояснити навіть те, у що сама не віриш. Але от із собою складніше… Особливо коли вже навчилася розрізняти власні бажання і чужі очікування. Коли перестала шукати виправдання своїм помилкам і дозволила собі бути неідеальною», — поділилася продюсерка.

Вона також зізналася, що навчилася приймати себе без ілюзій та прагнення відповідати чужим очікуванням. За словами Мозгової, навіть якщо вона не завжди погоджується із собою, то все одно поважає власний вибір і особистість.

«Дивлюся собі в очі. Без фільтрів. Без ілюзій. Без потреби комусь подобатися. І знаєте що? Ми з цією жінкою не завжди в усьому погоджуємося. Але точно поважаємо одна одну», — підсумувала Олена.

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