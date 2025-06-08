Олена Мозгова пригадала свого колишнього Пономарьова і показала їхнє архівне фото разом

Олександр Пономарьов та Олена Мозгова

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Українська продюсерка Олена Мозгова пригадала колишнього чоловіка, співака Олександра Пономарьова, та показала їхнє фото разом 25-річної давнини.

У Facebook знаменитість розповіла, що натрапила на архіви свого дідуся. Продюсерка виявила несподівану знахідку. Зокрема, знаменитість натрапила на журнал "Українська культура". На обкладинці глянцю Олена Мозгова була зображена тоді ще зі своїм чоловіком Олександром Пономарьовим. Випуск журналу датований квітнем 2000 року. Тож, на фото можна помітити, який вигляд продюсерка та співак мали 25 років тому.

"Нарешті дійшла до архіву свого дідуся…І тут така несподівана знахідка. Журнал датований квітнем 2000 року. Архіви - то святе", - поділилася знаменитість.

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Олександр Пономарьов та Олена Мозгова / © facebook.com/mozgovaolena74

Користувачі просто засипали Олену Мозгову компліментами. Підписники у коментарях писали, що продюсерка від того часу майже не змінилася. Ба більше, фани звернули увагу, що знаменитість неабияк схожа на маму.

Яка ви гарна!

Так на маму схожі!

Ваша краса неймовірна!

До речі, одна з користувачок зазначила, що Олена Мозгова та Олександр Пономарьов були гарною парою. На що продюсерка відповіла, що це було лише зовні.

Зазначимо, Олена Мозгова та Олександр Пономарьов прожили в шлюбі протягом 10 років. 20 березня 1998 року в пари народилася донька Зоя. Утім, складно сказати, що в їхньому союзі панувало щастя. Раніше Олена Мозгова зазначила, що вони зі співаком були більше партнерами, а не чоловіком та дружиною.

Нагадаємо, нещодавно лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя ділився своїми архівними фото. Співак показав, як змінився за 14 років.

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