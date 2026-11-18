Олена Мозгова / © instagram.com/mozgovaolena

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Українська продюсерка Олена Мозгова розповіла про стосунки з Олею Поляковою та пояснила, чому не бачить співачку серед учасників свого концерту Мій Music Hall.

Між артистками немає дружнього спілкування. Ба більше, Мозгова не приховує, що їй не до вподоби публічні висловлювання Полякової. Про це Олена Мозгова розповіла в розмові з журналісткою Анною Севастьяновою для проєкту «Наодинці з Гламуром». Продюсерка зізналася, що не планує запрошувати колегу до участі у своєму музичному проєкті. Вона наголосила, що формує програму відповідно до власних уподобань. Тож ідеться не про зайнятість співачки чи організаційні обставини. Рішення Олени цілком особисте.

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«Ми не спілкуємося, участь вона не може взяти. Це не те, що мені подобається. У цьому концерті виступають ті, хто мені подобається. Тому програма називається Мій Music Hall», — пояснила Мозгова.

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© Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Продюсерка також прокоментувала реакцію на інтерв’ю Полякової, яке раніше обговорювала у Facebook. За словами Олени, її допис не залишився непоміченим, адже підписники активно надсилали їй повідомлення та запитували про почуте. Водночас Мозгова зазначила, що не переглядала розмову повністю, а ознайомилася лише з окремими фрагментами.

«Я не читала, я подивилася тільки фрагменти і сформувала свою думку», — додала вона.

Олена Мозгова

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Чому МОЗГОВА не запросила РОТАРУ і ПОЛЯКОВУ, і як ВІТЕР поставив на місце КАМАЛІЮ. ЗАЛАШТУНКИ ШОУ

Нагадаємо, нещодавно Олена Мозгова показала рідкісне фото батька та розкрила секрет, як він створював легендарні хіти.

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