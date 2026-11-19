Софія Ротару з сином, Олена Мозгова

Реклама

Українська продюсерка Олена Мозгова розповіла про свої стосунки зі співачкою Софією Ротару та пояснила, чому більше не кличе її виступати на власних концертах.

Продюсерка регулярно організовує музичний захід, на який запрошує українських артистів. Як зізналася вона на проєкті «Наодинці з Гламуром», серед потенційних учасників свого часу могла бути й Софія Михайлівна. Однак після одного випадку Мозгова вирішила більше не звертатися до співачки з такими пропозиціями.

Реклама

Софія Ротару / © facebook.com/sofiarotaru.official

Олена пригадала, як після смерті батька, композитора Миколи Мозгового, запросила Ротару виступити на концерті пам’яті. Проте отримала відмову від її сина Руслана Євдокименка, який вів комунікацію від імені мами. Після цього Мозгова дала зрозуміти, що вона втратила бажання підтримувати контакт із родиною співачки.

Реклама

«Я запрошувала її один раз, коли тато помер, на концерт його пам’яті. Я розмовляла з її сином Русланом, але вони красиво відмовили. Дон Корлеоне двічі не просить. Тому вдруге і не просила», — пояснила Мозгова у розмові з Анною Севастьяновою.

Олена Мозгова

Де зараз Софія Ротару: куди зникла й який вигляд має

Останніми роками 79-річна Софія Ротару майже не з’являється на публіці та рідко ділиться новинами про себе. Під час повномасштабної війни співачка час від часу публікує контент, присвячений російському терору та пам’ятним сімейним датам.

На тлі тривалої відсутності артистки в публічному просторі ширилися припущення, що вона могла виїхати за кордон. Однак її сестра Ауріка Ротару спростувала ці чутки та повідомила, що Софія Михайлівна насправді живе у власному будинку під Києвом.

Сергій Перман у гостях Софії Ротару влітку цього року / © instagram.com/sergiiperman

Влітку цього 2026 року перебування співачки в Україні підтвердив і продюсер та організатор концертів Сергій Перман. Він побував у гостях у Ротару та опублікував відповідний допис із датою і місцем зустрічі — «24.08.2026. Київ». Тоді шанувальники почали обговорювати можливість майбутнього повернення артистки на сцену. Втім, сама Софія Ротару поки не повідомляла про плани щодо виступів.

Реклама

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Чому МОЗГОВА не запросила РОТАРУ і ПОЛЯКОВУ, і як ВІТЕР поставив на місце КАМАЛІЮ. ЗАЛАШТУНКИ ШОУ

Нагадаємо, нещодавно між Оленою Мозговою та командою співачки Олі Полякової спалахнув скандал. Продюсерка відмовилася запрошувати зірку на своє шоу через відсутність до неї симпатії, але її продюсер дорікнув колезі у брехні. Михайло Ясинський надав доказ — показав їхнє листування.

Новини партнерів