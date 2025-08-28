Олена Мозгова розкрила імена відомих співачок, які відмовилися виконувати пісні її батька

Олена Мозгова / © facebook.com/mozgovaolena74

Українська продюсерка Олена Мозгова, яка раніше розсекретила стосунки 27-річної доньки, розкрила імена відомих співачок, які відмовилися виконувати пісні її батька.

Знаменитість регулярно організовує концерти пам'яті легендарного співака та композитора-пісняра Миколи Мозгового. Пісні з його репертуару виконують відомі артисти. Однак в інтерв'ю Аліні Доротюк Олена Мозгова назвала імена двох співачок, з якими не складається співпраця. Продюсерка не може домовитися з Джамалою, адже постійно виникають якісь форс-мажори.

“У мене в голові складається якась картинка, і я чую, як би цю пісню заспівали якась виконавиця чи виконавець. Я пропоную. Наприклад, з Джамалою ніяк ми не зробимо якусь історію. То вона не може, то ще щось. Ні разу ще не було її”, — говорить продюсерка.

Також не вдається співпраця зі Златою Огнєвіч. Торік виконавиця захворіла, тож не змогла виступити. Цьогоріч стався конфуз щодо вибору пісень. Огнєвіч вважала, що виконає на концерті пісню “Грай, музико моя”. Однак її заспіває Тіна Кароль, а от для Злати в Олени Мозгової була підготовлена інша композиція. Однак їхня співпраця не склалася.

“Цьогоріч знову накладка зі Златою Огнєвіч. Торік вона захворіла і, на жаль, не змогла бути, а цьогоріч трошки переплутали пісні. Вона думала, що співає “Грай, музико моя”. Насправді я їй дала іншу пісню. Коротше, не буде цьогоріч Злати”, — зазначила продюсерка.

