Олена Мозгова розсекретила, де перебувають її старші доньки та як заробляють собі на життя

Олена Мозгова / © facebook.com/mozgovaolena74

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Українська продюсерка Олена Мозгова розсекретила, де перебувають її старші доньки під час війни та як вони заробляють собі на життя.

У знаменитості, окрім 10-річної Соломії, є дорослі діти – 31-річна Зоя та 27-річна Євгенія. Олена Мозгова у розмові з журналісткою ТСН.ua Анною Севастьяновою зізналась, що старші доньки перебувають за кордоном. Де саме живуть Зоя та Євгенія – продюсерка розкривати не стала. Натомість знаменитість зізналась, що раз на рік їздить до доньок, вони також час від часу повертаються до України.

"Старші доньки за кордоном. Ми зустрічаємося за кордоном раз на рік, коли вдається. Вони приїжджали до України й не один раз", - поділилася продюсерка.

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Олена Мозгова / © instagram.com/mozgovaolena

Також Олена Мозгова розповіла, як доньки заробляють собі на життя. Так, Зоя раніше займалася бізнесом. Нині ж дівчина пише картини. Тим часом робоча діяльність Євгенії не пов'язана з творчістю, а з бізнесом.

"Вони не займаються музикою. Зоя почала малювати, пише картини, але до цього займалася бізнесом. Женя не займається творчістю, вона так само займається бізнесом", - зізналась продюсерка.

Нагадаємо, раніше Олена Мозгова розкрила, куди зник її чоловік, співак Девід Аксельрод. Виявляється, він дістав травму на службі та переніс операцію.