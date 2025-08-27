Олена Мозгова розсекретила стосунки 27-річної доньки від Пономарьова та заговорила про її весілля

Олена Мозгова / © facebook.com/mozgovaolena74

Українська продюсерка Олена Мозгова розсекретила стосунки 27-річної доньки від колишнього чоловіка, співака Олександра Пономарьова.

Старша донька знаменитості частіше з'являється в медійному просторі. Зоя торік здійснила камінгаут, а у травні цього року заручилася з обраницею. Олена Мозгова в інтерв'ю Аліні Доротюк говорить, що знайома з обраницею старшої доньки, яка справила на неї чудове враження.

“Вони приїжджали, ми познайомилися. Прекрасна, розумна, інтелектуальна дівчина, не дурепа. За весілля не знаю”, — поділилася Мозгова.

Олена Мозгова та її донька Зоя з обраницею

Та виявляється, що 27-річна Женя теж не самотня. Ба більше, дівчина вже замислюється про весілля. Щоправда, як каже Олена Мозгова, доньки наразі не квапляться з цим. Продюсерка вважає, що вони чекають на закінчення війни.

“Зараз і Женя, у неї є стосунки давно вже, і вони то планують, то не планують. Всі вирішили, напевно, закінчення війни дочекатися”, — зазначила продюсерка.

Донька Олени Мозгової та Олександра Пономарьова / © instagram.com/mozgovaolena

Також Олена Мозгова розсекретила, чим займаються її доньки. Женя та її бойфренд працюють брокерами з нерухомості. А от Зоя обрала більш творчу кар'єру. Вона пише картини і організовує курси з самовдосконалення.

“Женя займається брокерством. Зоя також цим займалася, але покинула, бо творча натура у неї перемогла. Вона зараз малює. Окрім того, вона відкрила якісь курси з самовдосконалення, серйозно займається духовними практиками”, — зазначила знаменитість.

Нагадаємо, раніше Олена Мозгова зізналася, як розривала стосунки з чоловіком, співаком Девідом Аксельродом. Продюсерка на декілька років ішла від виконавця.