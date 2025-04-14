ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
363
Час на прочитання
2 хв

Олена Мозгова шокувала подробицями після укусу кліща: "Не робіть як я"

В ексклюзивному коментарі ТСН.ua продюсерка розповіла про свій стан.

Автор публікації
Фото автора: Анна Севастьянова Анна Севастьянова
Олена Мозгова

Олена Мозгова / © Олена Мозгова / Facebook

Українська продюсерка Олена Мозгова застерегла українців, чому важливо одразу здавати аналізи після укусу кліща.

На днях у столичному Палаці "Україна" відбувся великий концерт на честь 90-річчя легендарного поета-пісняра Вадима Крищенка. Серед запрошених артистів, які виконували на сцені пісні на його поезію, також була відома продюсерка Олена Мозгова. У коментарі ТСН.ua знаменитість вперше поділилася подробицями боротьби зі своїм недугом. Нагадаємо, не так давно Мозгова розповіла про перенесену хворобу Лайма, наслідки від якої відчуває й досі. І все це спричинив звичайний укус кліща!

"Зараз така тепла зима і весна, що кліщі насправді можуть нападати цілий рік, не тільки в травні. Тому треба весь час берегтися, і одразу звертати увагу на будь-які почервоніння, і здавати необхідні аналізи. Я, на жаль, звернулася до лікарів, коли мені вже було зле, тому не робіть як я. Більш того, я не бачила сам укус, самого кліща. Але тут неможливо застрахуватися, треба просто бути пильними. Чим раніше почати лікування, тим більше шансів, що ця хвороба не перейде в хронічну форму. Але, на жаль, це така інфекція, яка вже на все життя залишається в організмі", — поділилася з ТСН.ua Олена Мозгова. 

Раніше продюсерка вже ділилася зі своїми підписниками, що захворіла на бореліоз ще у липні 2021 року. Ба більше, у Мозгової навіть був частковий параліч обличчя - один з найгірших симптомів хвороби Лайма. Зараз же Мозгова зізнається, що почувається нормально. "Можу розмовляти, рухатися і нормально власне жити, все інше - вже дрібниці, - розповідає 51-річна Олена, яка, до речі, в житті має такий самий гарний вигляд, як і на світлинах в соцмережах. — Я носила колись розмір і M, і 2XL. Зараз у мене XL, і мені в ньому комфортно, а ці п'ять-шість кілограм, які гуляють постійно, я з ними змирилася".

Дата публікації
Кількість переглядів
363
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie