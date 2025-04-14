Олена Мозгова шокувала подробицями після укусу кліща: "Не робіть як я"

Олена Мозгова / © Олена Мозгова / Facebook

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Українська продюсерка Олена Мозгова застерегла українців, чому важливо одразу здавати аналізи після укусу кліща.

На днях у столичному Палаці "Україна" відбувся великий концерт на честь 90-річчя легендарного поета-пісняра Вадима Крищенка. Серед запрошених артистів, які виконували на сцені пісні на його поезію, також була відома продюсерка Олена Мозгова. У коментарі ТСН.ua знаменитість вперше поділилася подробицями боротьби зі своїм недугом. Нагадаємо, не так давно Мозгова розповіла про перенесену хворобу Лайма, наслідки від якої відчуває й досі. І все це спричинив звичайний укус кліща!

"Зараз така тепла зима і весна, що кліщі насправді можуть нападати цілий рік, не тільки в травні. Тому треба весь час берегтися, і одразу звертати увагу на будь-які почервоніння, і здавати необхідні аналізи. Я, на жаль, звернулася до лікарів, коли мені вже було зле, тому не робіть як я. Більш того, я не бачила сам укус, самого кліща. Але тут неможливо застрахуватися, треба просто бути пильними. Чим раніше почати лікування, тим більше шансів, що ця хвороба не перейде в хронічну форму. Але, на жаль, це така інфекція, яка вже на все життя залишається в організмі", — поділилася з ТСН.ua Олена Мозгова.

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Раніше продюсерка вже ділилася зі своїми підписниками, що захворіла на бореліоз ще у липні 2021 року. Ба більше, у Мозгової навіть був частковий параліч обличчя - один з найгірших симптомів хвороби Лайма. Зараз же Мозгова зізнається, що почувається нормально. "Можу розмовляти, рухатися і нормально власне жити, все інше - вже дрібниці, - розповідає 51-річна Олена, яка, до речі, в житті має такий самий гарний вигляд, як і на світлинах в соцмережах. — Я носила колись розмір і M, і 2XL. Зараз у мене XL, і мені в ньому комфортно, а ці п'ять-шість кілограм, які гуляють постійно, я з ними змирилася".