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Олена Мозгова відреагувала на заручини своєї доньки з дівчиною
Олена Мозгова звернулася до Зої та її обраниці, які заручилися в Індії.
Українська продюсерка Олена Мозгова відреагувала на заручини своєї старшої доньки з дівчиною.
Так, Зоя одружується. Донька Олени Мозгової заручилася зі своєю коханою Юлією. Сталося це в індійському штаті Гоа. Зокрема, Зоя вже також поділилася фото, де вони з обраницею демонструють обручки.
Олена Мозгова відреагувала на заручини доньки. У коментарях під дописом Зої продюсерка звернулася до неї та її коханої. Зокрема, знаменитість ніжно привітала їх із заручинами та побажала щастя.
"Віраж! Будьте щасливі", - коротко написала Олена Мозгова та, вочевидь, більше теплих слів вона сказала не публічно.
Зоя вже відреагувала на привітання мами. Вона зазначила, що вони з Юлею її люблять та обіймають.
Нагадаємо, нещодавно Олена Мозгова ділилася рідкісним фото одразу з трьома доньками. Продюсерка також дала публічну обіцянку, якою просто довела до сліз.