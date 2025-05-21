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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1875
Час на прочитання
1 хв

Олена Мозгова відреагувала на заручини своєї доньки з дівчиною

Олена Мозгова звернулася до Зої та її обраниці, які заручилися в Індії.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Олена Мозгова та її донька з нареченою

Олена Мозгова та її донька з нареченою

Українська продюсерка Олена Мозгова відреагувала на заручини своєї старшої доньки з дівчиною.

Так, Зоя одружується. Донька Олени Мозгової заручилася зі своєю коханою Юлією. Сталося це в індійському штаті Гоа. Зокрема, Зоя вже також поділилася фото, де вони з обраницею демонструють обручки.

Олена Мозгова відреагувала на заручини доньки. У коментарях під дописом Зої продюсерка звернулася до неї та її коханої. Зокрема, знаменитість ніжно привітала їх із заручинами та побажала щастя.

Донька Олени Мозгової з нареченою / © instagram.com/matatatahakuna

Донька Олени Мозгової з нареченою / © instagram.com/matatatahakuna

"Віраж! Будьте щасливі", - коротко написала Олена Мозгова та, вочевидь, більше теплих слів вона сказала не публічно.

Зоя вже відреагувала на привітання мами. Вона зазначила, що вони з Юлею її люблять та обіймають.

Нагадаємо, нещодавно Олена Мозгова ділилася рідкісним фото одразу з трьома доньками. Продюсерка також дала публічну обіцянку, якою просто довела до сліз.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1875
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