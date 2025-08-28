Олена Мозгова відверто зізналася, чи робила пластичні операції

Олена Мозгова / © facebook.com/olenamozgova1

Українська продюсерка Олена Мозгова поділилася своїм досвідом у сфері пластичної хірургії та пояснила, чому уникає ботоксу.

За словами Мозгової в інтерв’ю Аліні Доротюк, вона не має упереджень щодо пластичних операцій і вважає їх логічним доповненням до догляду за зовнішністю. Вона підкреслила, що потрібно обирати між косметологічними процедурами та хірургічними втручаннями, оскільки вони можуть суперечити одна одній.

Зі свого досвіду продюсерка розповіла, що робила блефаропластику, оскільки повіки почали нависати, а також вдавалася до ін’єкцій краси. Одного разу вона спробувала ботокс, але відмовилася від нього, бо не помітила результату і з огляду на те, що подібні процедури можуть ускладнити подальші операції.

Олена не виключає нових втручань у майбутньому й наголошує, що робить це винятково для себе, а не заради когось іншого. Вона вважає, що природні зміни з часом не омолоджують, а бажання мати привабливий вигляд та подобатися собі — цілком природне.

"Хочу прокидатися, дивитися у дзеркало та відчувати задоволення від власного відображення", — пояснила продюсерка.

Вона додала, що чоловік підтримує її вибір і це повністю її рішення — робити втручання у зовнішність чи ні.

Нагадаємо, нещодавно Олена Мозгова розповіла справжню причину розлучення з Олександром Пономарьовим. Вона зізналася про проблеми в шлюбі та як страждала від насильства.