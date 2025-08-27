Олена Мозгова вперше зізналась, як розривала стосунки з Девідом Аксельродом

Олена Мозгова та Девід Аксельрод / © instagram.com/mozgovaolena

Українська продюсерка Олена Мозгова вперше розповіла, як йшла від чоловіка, співака Девіда Аксельрода.

Пара вже близько 19 років перебуває в стосунках. В інтерв'ю Аліні Доротюк Олена Мозгова зізналась, що й були непрості моменти. Продюсерка говорить, що доходило до того, що вона йшла від виконавця на декілька років. Утім, згодом знаменитість зробила крок на зустріч обранцеві, адже зрозуміла, що помилялася.

"Ми познайомилися 2006 року, але у нас були перерви. Люди сходяться, розходяться, інколи сходяться знову – це життя. Я йшла, у нас не було певний час стосунків. На пару років я йшла. Я робила перший крок до примирення, трошки була неправа", - зізналась продюсерка.

Олена Мозгова та Девід Аксельрод / © instagram.com/mozgovaolena

Наразі Олена Мозгова та Девід Аксельрод перебувають в чудових стосунках. За словами знаменитості, між ними панує гармонія завдяки взаємоповазі, відсутності таємниць та маніпуляцій. Якщо між подружжям виникають якісь непорозуміння, то вони вирішують їх. Єдине, що змінилося з роками в стосунках, це стало менше романтики. Однак Олена Мозгова додає, що вони намагаються це компенсувати.

"Між нами є повага, є дружні історії, коли ти приходиш, можеш все розповісти. Немає ось цих ігор, немає таємниць, жодних маніпуляцій. Є проблема, ми її обговорили, вирішили і йдемо далі. Можливо, вже на 19 році життя немає якихось романтичних історій, але ми створюємо їх собі, коли на це є час і сили", - поділилася продюсерка.

Зазначимо, Олена Мозгова та Девід Аксельрод познайомилися далекого 2006 року, а згодом між ними почався роман. Пара одружилася у січні 2015-го, а вже у лютому того ж року народилася їхня спільна донька Соломія.

Олена Мозгова, Девід Аксельрод та їхня донька / © instagram.com/david__axelrod

Нагадаємо, раніше Олена Мозгова розкрила справжню причину розлучення зі співаком Олександром Пономарьовим. Також продюсерка зізналась, як страждала у шлюбі з виконавцем.