Олена Мозгова висловилася про службу чоловіка Аксельрода й закиди в його бік: "Дивно було чути"

Олена Мозгова та Девід Аксельрод

Українська продюсерка Олена Мозгова відверто поділилася новими подробицями про службу свого чоловіка, співака Девіда Аксельрода, який від самого початку повномасштабного вторгнення захищає країну.

На своїй сторінці в Instagram Мозгова розповіла, що артист продовжує службу попри отримані травми та тривалі реабілітації. За словами продюсерки, Девід від перших днів війни перебував у лавах Територіальної оборони, а згодом перейшов до Нацгвардії. Мозгова наголосила, що попри серйозні проблеми зі здоров’ям і можливість залишитися за кордоном, її чоловік свідомо повернувся до України та продовжив службу. За це, каже Олена, вона безмежно ним пишається.

Допис Олени Мозгової

«У ТрО від першого дня повномасштабного вторгнення до Нацгвардії з перервами на операції, реабілітації і без перерви у волонтерстві від 2014. Дякую тобі, коханий Девід Аксельрод, що можу тобою пишатись. А ще дивно було чути від багато кого за останні дні: „Він же місяць тому був у Брюсселі, міг би і залишитись там, а не мобілізовуватись“», — написала Олена.

Зазначимо, що ще у квітні Олена Мозгова розповідала ТСН.ua, що її чоловік отримав серйозну травму коліна під час служби в лавах ТрО 2022 року. Девід Аксельрод невдало приземлився й ушкодив уже травмовану ногу. Після цього артист переніс дві операції та розпочав тривалу реабілітацію. Але навіть у такий непростий період він брав участь у концерті, присвяченому пам’яті батькові Олени Мозгової — Миколі Мозговому.

