Олена Мозгова висловилася про службу чоловіка Аксельрода й закиди в його бік: "Дивно було чути"

Знаменитість поділилася своєю гордістю за коханого.

Олена Мозгова та Девід Аксельрод

Олена Мозгова та Девід Аксельрод / © instagram.com/mozgovaolena

Українська продюсерка Олена Мозгова відверто поділилася новими подробицями про службу свого чоловіка, співака Девіда Аксельрода, який від самого початку повномасштабного вторгнення захищає країну.

На своїй сторінці в Instagram Мозгова розповіла, що артист продовжує службу попри отримані травми та тривалі реабілітації. За словами продюсерки, Девід від перших днів війни перебував у лавах Територіальної оборони, а згодом перейшов до Нацгвардії. Мозгова наголосила, що попри серйозні проблеми зі здоров’ям і можливість залишитися за кордоном, її чоловік свідомо повернувся до України та продовжив службу. За це, каже Олена, вона безмежно ним пишається.

Допис Олени Мозгової / © facebook.com/olenamozgova1

Допис Олени Мозгової / © facebook.com/olenamozgova1

«У ТрО від першого дня повномасштабного вторгнення до Нацгвардії з перервами на операції, реабілітації і без перерви у волонтерстві від 2014. Дякую тобі, коханий Девід Аксельрод, що можу тобою пишатись. А ще дивно було чути від багато кого за останні дні: „Він же місяць тому був у Брюсселі, міг би і залишитись там, а не мобілізовуватись“», — написала Олена.

Зазначимо, що ще у квітні Олена Мозгова розповідала ТСН.ua, що її чоловік отримав серйозну травму коліна під час служби в лавах ТрО 2022 року. Девід Аксельрод невдало приземлився й ушкодив уже травмовану ногу. Після цього артист переніс дві операції та розпочав тривалу реабілітацію. Але навіть у такий непростий період він брав участь у концерті, присвяченому пам’яті батькові Олени Мозгової — Миколі Мозговому.

