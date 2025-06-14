Олена Мозгова з 10-річною донькою виїхала з України та показалася поблизу моря: "Ніч без сирен"

Олена Мозгова / © facebook.com/mozgovaolena74

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Українська продюсерка Олена Мозгова поділилася атмосферними кадрами з відпочинку разом із молодшою донькою Соломією, яку вона народила у шлюбі з музикантом Девідом Аксельродом.

У своєму фотоблогу зірка поділилася низкою фото з відпочинку. Вона зазначила, що з Соломією зараз перебуває у Хорватії й насолоджується часом з донечкою. Мозгова поділилася враженнями й зізналася, що її приємно дивує ставлення хорватів до природних ресурсів.

"Ми з Соліком подалися в мандри. Хорватія чудова, дуже чиста, доглянута та привітна країна! Не вперше тут, але не перестаю дивуватись, як хорвати люблять і цінують свою природу, з якою увагою і повагою ставляться до ресурсів, які їм надані. Щастя, коли твоє щастя щасливе. Мрію, щоб колись так було і в українському Криму!" - написала Олена.

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Донька Олени Мозгової / © instagram.com/mozgovaolena

Також вона зізналася, що не може натішитися мирним небом у відпустці: "Що таке щастя? Твоє солодко спляче дитя поруч, "голос" моря, смачне повітря, яке хочеться їсти, і дивитись у чисте, мирне небо… Така довгоочікувана і виміряна ніч без сирен і вибухів".

Олена Мозгова на відпочинку / © instagram.com/mozgovaolena

Нагадаємо, нещодавно співачка KOLA виїхала на лікування до Ізраїлю з України та опинилася в епіцентрі вибухів.