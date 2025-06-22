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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
834
Час на прочитання
1 хв

Олена Мозгова замилувала фото з молодшим на 9 років чоловіком Аксельродом і зворушила зізнанням

Знаменитість привітала коханого з 42-річчям.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Олена Мозгова

Олена Мозгова / © facebook.com/olenamozgova1

Українська продюсерка Олена Мозгова опублікувала ніжне привітання на честь дня народження свого чоловіка — співака Девіда Аксельрода.

Так, сьогодні, 22 червня, артистові виповнилося 42 роки. Тож Олена в Instagram поділилася їхнім романтичним спільним знімком, на якому подружжя разом позує в елегантних чорних образах. Закохані обіймаються, ніжно споглядаючи одне на одного. Також Мозгова публічно привітала іменинника, засипала його компліментами, побажаннями й пообіцяла разом з їхньою донькою Соломією завжди підтримувати на шляху.

"Ти найкращий в світі чоловік, тато, друг! Люблю, ціную, поважаю! Здоровʼя, сил і терпіння тобі, моє сонце, це зараз просто дуже актуально для тебе. І нехай натхнення завжди буде в тобі, а ми з Соліком завжди будемо поруч!" – зворушила знаменитість.

Олена Мозгова з чоловіком / © instagram.com/mozgovaolena

Олена Мозгова з чоловіком / © instagram.com/mozgovaolena

Шанувальники пари одразу відреагували на допис привітаннями. У коментарях бажають Девіду здійснення мрій і щастя в родинному колі.

  • З днем народження Девіда! Люблю вас! Обіймаю

  • Вітаю Девіда з народженням! Нехай усі його мрії збуваються з такою прекрасно музою як Ви, Олено

  • Ви чудова неперевершена пара! Щастя вам та любові

Нагадаємо, нещодавно ведучий Костянтин Грубич вперше за тривалий час показав свою дружину Світлану й також привітав її з особливим святом.

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Дата публікації
Кількість переглядів
834
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