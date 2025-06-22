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- Гламур
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Олена Мозгова замилувала фото з молодшим на 9 років чоловіком Аксельродом і зворушила зізнанням
Знаменитість привітала коханого з 42-річчям.
Українська продюсерка Олена Мозгова опублікувала ніжне привітання на честь дня народження свого чоловіка — співака Девіда Аксельрода.
Так, сьогодні, 22 червня, артистові виповнилося 42 роки. Тож Олена в Instagram поділилася їхнім романтичним спільним знімком, на якому подружжя разом позує в елегантних чорних образах. Закохані обіймаються, ніжно споглядаючи одне на одного. Також Мозгова публічно привітала іменинника, засипала його компліментами, побажаннями й пообіцяла разом з їхньою донькою Соломією завжди підтримувати на шляху.
"Ти найкращий в світі чоловік, тато, друг! Люблю, ціную, поважаю! Здоровʼя, сил і терпіння тобі, моє сонце, це зараз просто дуже актуально для тебе. І нехай натхнення завжди буде в тобі, а ми з Соліком завжди будемо поруч!" – зворушила знаменитість.
Шанувальники пари одразу відреагували на допис привітаннями. У коментарях бажають Девіду здійснення мрій і щастя в родинному колі.
З днем народження Девіда! Люблю вас! Обіймаю
Вітаю Девіда з народженням! Нехай усі його мрії збуваються з такою прекрасно музою як Ви, Олено
Ви чудова неперевершена пара! Щастя вам та любові
Нагадаємо, нещодавно ведучий Костянтин Грубич вперше за тривалий час показав свою дружину Світлану й також привітав її з особливим святом.