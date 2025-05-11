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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1109
Час на прочитання
1 хв

Олена Мозгова замилувала фото з трьома доньками та довела до сліз публічною обіцянкою

Продюсерка у День матері звернулася до найрідніших.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Олена Мозгова

Олена Мозгова / © facebook.com/olenamozgova1

Українська продюсерка Олена Мозгова зробила важливу заяву для своїх трьох дітей.

У День матері зірка у фотоблогу публічно звернулася до усіх своїх доньок, опублікувавши з ними архівну світлину. У дописі Олена пообіцяла їм піклуватися та допомагати, попри всі обставини у житті. Вона зауважила, що завжди знайде слова втіхи та приголубить у потрібний момент.

"Кохані мої квіточки, у вашому житті може статися будь-що, але не може статися одного: того, що б я не відчинила вам двері... Так що будь-якої миті, якщо втомилися, не хочете продовжувати чогось, вирішите зробити революцію, втратите, розчаруєтесь, матимете рацію чи ні, не знатимете що робити і куди йти, то йдіть додому... До мене... Я обіцяю не ставити зайвих запитань. Але обіцяю тепле ліжко, смачну їжу для тіла та для душі, обіймашки і далі за бажанням... Ваша Мама", — зворушила Мозгова.

Олена Мозгова з доньками / © facebook.com/olenamozgova1

Олена Мозгова з доньками / © facebook.com/olenamozgova1

Зазначимо, Олена Мозгова виховує трьох доньок. Від перших стосунків у продюсерки є 31-річна Зоя, від другого шлюбу з Олександром Пономарьовим – Євгенія. Наймолодшою донечкою зірки є Соломія, якій цього року виповнилося 10 років.

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська показала двох донечок і як вони з татом бавилися у День матері.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1109
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