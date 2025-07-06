Олена Мозгова здивувала, як через Пономарьова не стала співачкою: "Сказав, що голосу в тебе немає"

Олександр Пономарьов та Олена Мозгова

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Українська продюсерка Олена Мозгова здивувала, як через колишнього чоловіка, артиста Олександра Пономарьова, не стала співачкою.

Знаменитість має музичну освіту. Утім, співачкою вона не стала. На проєкті "Сніданок з 1+1" Олена Мозгова зізналась, що не розвивала свій співочий талант через колишнього чоловіка Олександра Пономарьова. Знаменитість пригадала, що він свого часу їй сказав, що вона "погано співає" і "голосу в неї немає". Натомість Олена Мозгова розвивала свій режисерський талант та продюсерський, в чому досягла успіхів.

"Колись Пономарьова мені сказав, що співаєш ти погано, голосу в тебе немає, тому співати ти не будеш, буду співати тільки я. Я погодилася. З іншого боку, я розвивала в собі інший талант – продюсерський, режисерський. Якби я співала, то, можливо, це не розвивала б", - зізналась знаменитість.

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Олена Мозгова / © facebook.com/olenamozgova1

Тим не менш, з роками Олена Мозгова повернулася до співу. Знаменитість представила пісню "Матіола", а також зняла кліп на неї. Продюсерка говорить, що це стало можливим завдяки тому, що вона навчилася любити себе.

"А так, 51 рік – це не привід не співати. Я собі дозволила. Коли я зайнялася тим, щоб полюбити себе, один із таких моментів підтвердження цього було те, що я маю зняти цей кліп на пісню "Матіола" та випустити його в люди", - говорить знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Олена Мозгова насолоджувалася відпусткою. Компанію їй склала 10-річна донька від співака Девіда Аксельрода. Знаменитість показувала, як минав їхній відпочинок.